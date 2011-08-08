〔中国股市〕沪综指早盘尾段重挫逾4%,恐慌性抛盘在亚太股市蔓延

路透北京8月8日电---中国股市沪综指周一早盘尾段跌幅扩大至4%,美国评级遭下调後引发亚太地区股市恐慌情绪蔓延,抛压沉重,A股跌幅迅速扩大.

本地时间11:04时沪综指.SSEC报2,518.974点,重挫107.449点,或4.09%.上海B股指数.SSEB早盘则一度大挫逾7%.

北京时间11:04时,新加坡海峡时报指数.FTSTI挫低3.85%,澳洲股市下跌1.89%,香港恒生指数.HSI亦劲挫4.24%.

标准普尔上周五表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA),评级遭下调将推高美国公债收益率0.7个百分点,从而导致公共债务融资成本增加约1,000亿美元.[ID:nCN1880785](完)