《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国国海证券借壳SST集琦(000750.SZ)落下帷幕,A股券商板块再迎新军.後者股票将于8月9日起复牌交易,证券简称由"SST集琦"变更为"国海证券".
--渣打银行(2888.HK)(中国)和汇丰银行(0005.HK)(中国)日前就地方政府融资平台债务问题分析称,只要得到恰当的处理,地方债务问题将不会引发银行业危机或宏观经济增长放缓.
**国际商报**
--商务部发布公告,称原产于欧盟的进口马铃薯淀粉反倾销措施将于2012年2月6日到期.自公告发布日起,国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销措施到期日60天前,以书面形式向商务部提出期终复审申请.
**中国工业报**
--建材工业已经渡过金融危机後的高速恢复期,进入平稳较快增长阶段.中国建材联合会预计,建材工业增加值全年同比增长26%.建材主要出口产品增速下降,预计今年全年建材及非矿商品出口211亿美元,比上年增长9%,增速比前年回落19个百分点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。