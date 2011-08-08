《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日(II)

**证券时报**

--中国国海证券借壳SST集琦(000750.SZ)落下帷幕,A股券商板块再迎新军.後者股票将于8月9日起复牌交易,证券简称由"SST集琦"变更为"国海证券".

--渣打银行(2888.HK)(中国)和汇丰银行(0005.HK)(中国)日前就地方政府融资平台债务问题分析称,只要得到恰当的处理,地方债务问题将不会引发银行业危机或宏观经济增长放缓.

**国际商报**

--商务部发布公告,称原产于欧盟的进口马铃薯淀粉反倾销措施将于2012年2月6日到期.自公告发布日起,国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销措施到期日60天前,以书面形式向商务部提出期终复审申请.

**中国工业报**

--建材工业已经渡过金融危机後的高速恢复期,进入平稳较快增长阶段.中国建材联合会预计,建材工业增加值全年同比增长26%.建材主要出口产品增速下降,预计今年全年建材及非矿商品出口211亿美元,比上年增长9%,增速比前年回落19个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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