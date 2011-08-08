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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 11:38 BJT

〔日本债市〕获利了结打压长期公债价格下跌,市场聚焦欧美债务危机

路透东京8月8日电---日本长期公债价格周一下跌,投资者担心欧美债务危机,因而削减头寸以降低其资产组合中的期限风险,令收益率曲线趋陡.

交易商表示,发现日本寿险商及银行锁定10年期以上公债的获利,为因应标准普尔调降美国债信评等及欧洲债务隐忧持续而导致的股市大跌风险.

一名美资经纪公司表示,交投清淡,投资者早盘中纷纷采取观望态度.在周二和周四分别标售40年期公债及五年期公债前,日本公债面临卖压.

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