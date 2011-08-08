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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 11:34 BJT

〔表格〕外资8月5日止当周买超泰国,卖超日本和韩国股票--野村

路透新加坡8月8日电---以下是8月5日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (1,966) (850) (3,785) 2,368 63,533

印度 (209) 380 1,519 2,665 28,840

印尼 80 508 969 1,230 2,305

日本 (1,160) 2,047 5,987 51,217 37,313

韩国 (1,108) (350) (2,771) (1,553) 19,099

菲律宾 24 199 346 628 1,213

台湾 (1,093) (2,612) (4,006) (1,680) 9,402

泰国 339 1,025 158 1,077 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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