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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 11:46 BJT

〔中国期市〕上海期铅下跌1.3%,受美国债信评级下调打击

路透上海8月8日电---上海主力10月期铅合约SPBcv1周一0329GMT时下跌1.3%至每吨16,135元人民币,缩减稍早最高1.9%的跌幅.

上海期货交易所所有基本金属合约开盘下跌,此前评级机构标准普尔下调美国的债信评级.(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

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