〔新债招标〕中国铁道部三月期超短融利率偏高,财务及运营均受质疑(更新版)

(新增更多评论和背景)

* 铁道部三月期超短融利率5.55%

* 高于二级市场水平,与债市整体回暖形成鲜明对比

* 铁道部财务数据及运营状况欠佳,市场"用脚投票"

路透上海8月8日电---中国铁道部周一招标的三个月期超短融中标利率高于二级市场水平,在流动性较为宽松,且债市整体回暖的情况下颇为罕见.

市场人士认为,铁道部财务数据不佳,且对甬温线事故的後续处理及高铁整体运营状况均不令人满意,导致市场对其投出"不信任票".

华中一券商交易员称,"现在铁道(部)信用太差,且财务数据也不好啊."

两名业内人士稍早透露,铁道部招标发行的200亿元人民币三个月期(90天)超短期融资券(SCP),中标利率5.55%,投标倍数为1.25倍.

上海清算所上周五公布的超短融收益率曲线显示,剩馀期限三个月的超短融收益率估值为5.1549%.(here)

中国铁道部财务司最新公布数据显示,由于二季度扭亏,上半年铁道部实现利润总额共计42.9亿元,但负债率则进一步攀升至58.5%.[ID:nCN1870407]

此外,高铁频现晚点,令运营情况受到质疑.且7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

该超短期融资券主要发行条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 中标利率 承销商 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

====================================================================================

铁道部 800 200 3 5.55% 国开行 8/9 8/10

建设银行

=====================================================================================

超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券.

中国银行间市场交易商协会2010年末宣布正式启动超短期融资券(SCP)业务,规定企业发行SCP所募资金应用于符合规定的流动资金需要,不得用于长期投资.超短期融资券将在上海清算所登记、托管和结算.(完)