〔中国汇市〕人民币兑美元早盘跳涨,美国主权评级下调令美元承压

* 人民币兑美元即期汇价跳涨

* 美国AAA级主权信用评级调降令美元承压

* 欧洲央行缓解欧债紧张态势立场,支撑欧元及人民币

路透北京8月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价跳涨.标准普尔调降美国AAA级主权信用评级,令国际美元承压,人民币中间价应声大涨并创2005年7月汇改以来新高,推动境内人民币兑美元汇价开盘大幅走高.

北京时间11:34,人民币兑美元即期报6.4267元,上日收盘价为6.4404元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4205元,较上日的6.4451元大幅上涨.

"今天人民币汇率跳涨,主要是美国主权评级遭到下调,让美债承压,欧元上涨,人民币就跟着涨."华东一银行交易员称.

该交易员并称,人民币总体还是处于升值之中,欧洲央行缓解欧债的立场,对欧元以及人民币也是一个支撑.

东京汇市欧元周一在亚洲交易时段上涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市的紧张状况,与此同时七国集团(G7)也再度宣称将支持金融市场的稳定和成长.[FRX/CN]

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北京时间11:34,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3730/60,上日尾盘为6.3830元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4230/50元,上日尾盘报6.4350元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)