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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 15:53 BJT

〔中国房地产〕1-7月完成房地产开发投资同比增长33.6%--国家统计局

路透北京8月9日电---中国国家统计局周二称,1-7月全国房地产开发投资31,873亿元人民币,同比增长33.6%.

统计局并公布,1-7月全国商品房销售面积52,037万平方米,同比增长13.6%;商品房销售额28,852亿元,同比增长26.1%.

1-7月房屋新开工面积115,169万平方米,同比增长24.9%.

此前数据显示,中国1-6月完成房地产开发投资26,250亿元,同比增长32.9%;1-6月房屋新开工面积99,443万平方米,同比增长23.6%;商品房销售面积44,419万平方米,同比增长12.9%;同期商品房销售额24,589亿元人民币,同比增长24.1%.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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