〔中国房地产〕1-7月完成房地产开发投资同比增长33.6%--国家统计局

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透北京8月9日电---中国国家统计局周二称,1-7月全国房地产开发投资31,873亿元人民币,同比增长33.6%.
统计局并公布,1-7月全国商品房销售面积52,037万平方米,同比增长13.6%;商品房销售额28,852亿元,同比增长26.1%.
1-7月房屋新开工面积115,169万平方米,同比增长24.9%.
此前数据显示,中国1-6月完成房地产开发投资26,250亿元,同比增长32.9%;1-6月房屋新开工面积99,443万平方米,同比增长23.6%;商品房销售面积44,419万平方米,同比增长12.9%;同期商品房销售额24,589亿元人民币,同比增长24.1%.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
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