(重发)《Kemp专栏》重金融轻生产终尝恶果,当前环境贝南克无力创造良性通胀

(重发以补充译者)

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 肖群英/艾茂林/洪曦

路透伦敦8月5日电---美国华尔街最近几周对新一轮量化宽松政策的呼声甚嚣尘上,随着投资者对美国经济陷入双底衰退的威胁和股市暴跌感到恐慌,这一呼声会更加高涨.

但最近一轮大规模资产购买(LSAP)计画有没有给美国经济带来持续改善,尚不明朗.相反,此举导致石油和食品价格攀升,实际上可能弊大于利.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)成功操控了债券和股票价格等金融变量,也让通胀和通胀预期上升,但其未能借由企业招聘和薪酬提高让实体经济产生持续改善.

由于缺乏就业、收入及消费者支出的推动,美国经济复苏已耗尽动能,资产价值已开始大跌.

认为再度进行量化宽松的尝试,也许以更大或更激进的规模,将会在未来产生更好的结果这一想法是毫无道理的.

**大胆的尝试**

决策者量化宽松政策的目标以及政策传导机制,似乎令人难以理解,并且在随时间推移而摇摆不定.

纽约联邦储备银行执行副总裁Brian Sack在2月的演讲中,给出了或许堪称权威的解释.Sack认为,LSAP计画"旨在影响金融状况,从而在某种意义上扶持经济复苏,并逐步促使就业和通胀回到与(美联储)目标一致的水平."

"或许有助于实现这个目标的一种方式是借助投资组合平衡渠道...消除市场上的存续期风险,通常会将较长期实际利率维持在低于本可能存在的水平,并鼓励投资者买入其他类型资产,从而促使整体金融状况更为宽松,"Sack并称.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在同期的演讲中断言,量化宽松政策大获成功,他在阐释其观点时采用多张幻灯片,展示这一政策对股票价格、均衡通胀率、汇率和股票市场波动率的影响.在6月底发表的最新演讲中,布拉德依然坚称,量化宽松取得了成功.

**以失败告终**

但这种信心未免有点太早.就其自身表现来讲,量化宽松是失败的.此处附上的图表改编自布拉德在2月和6月演讲时所用的幻灯片,图表评估了量化宽松对数项金融指标发挥的影响,结果显示自4月以来所有这些指标表现都严重恶化.(here).

量化宽松没能促成金融环境持续改善,更不要说为可自我维系的经济复苏缔造坚实基础.风险资产价值的增长并未转化为就业岗位、薪资和消费者支出.

事实证明股市上涨只是昙花一现.前瞻性的市场曾专注于复苏加快的预期,但既然这种预期并未成真,涨幅便遭到回吐.在实体经济维持低迷之际,金融市场不可能持久繁荣.

通胀方面,通胀预期上升,因量化宽松导致食品、燃料和服装价格飞涨.但是由于薪资脚步并未跟上,因此物价上涨实际上挫伤了消费者支出,进而导致上半年,尤其是第二季经济增长大幅减速.

即便是通胀预期的"改善",也可能会被证明是转瞬即逝的.随着经济增长陷入停滞,最新一轮调查显示价格上涨的商品数量骤减.由于前景愈发晦暗,围绕通缩的疑虑将再度滋生.均衡通胀率4月以来已经下跌约25%,若二次衰退预期牢牢扎根,恐将进一步下跌.(here).

面对公众,美联储官员拒绝承认量化宽松触发了原油和其他大宗商品价格飞涨.他们坚称,量化宽松与油价2010年9月至2011年1月间的第一波上扬行情只是碰巧同时发生,不存在因果关系,推动油价走高的是基本面因素,而非投资资金流动.

不过联储官员曾经指出,能源价格升高是美国经济4月触及"阶段性疲弱"的主因之一,现在则对油价和其他原材料价格企稳或下跌感到焦虑.

**选项日益减少**

在6月召开的记者会上,美联储主席贝南克似乎对进一步干预的可能性并不热衷,不仅对干预结果没有把握,还担心可能招致副作用.

虽然美联储的干预从来都是大手笔,但官员也承认收效一直寥寥.联储的资产负债表规模已然非常庞大.祭出更大规模的刺激措施来收获如此微弱的成效,这麽做既不明智,也不可持续.

贝南克在回答路透提问时承诺道,"我们将继续评估前景并采取行动...我们确实拥有一系列政策措施."

不过他也警告称:"某种程度上,这些政策措施都是未经检验的,本身都具有一定成本."目前尚不清楚这些干预要实现什麽目的,或者有什麽理由能比上一轮政策效果的持续时间更长.

贝南克可以承诺在更长时期内将短期利率维持在低位,以此推低较长期债券收益率.但目前收益率已经非常低,却未能引发投资热潮、企业招聘或楼市复苏.

贝南克可以尝试压低企业借贷成本,并冀望该方法能够刺激更多的投资和招聘活动出现.但是,企业现金已经很充裕,至少较大的企业能够取得低息贷款,而这并没有让它们雇佣更多员工或加速上调薪资.

贝南克还可以尝试点燃通胀和通胀预期,以降低实质利率.不过,鉴于食品和燃油价格上扬已经令消费者苦不堪言,若是进一步推高通胀和通胀预期,结果恐怕还是弊大于利.

**经济学人杂志拥戴的世界**

现在的问题是,美联储只能产生"错误的"大宗商品和资产价格通胀,而不能产生"正确的"薪资通胀.若是後一种情况,则有可能减轻家庭债务负担,让消费者,进而是企业对未来抱有更多信心.

以纽约时报专栏作家克鲁格曼(Paul Krugman)为首的观察家们指出,注入流动性和大宗商品价格上涨并不代表1970年代的滞胀和薪资-物价螺旋上升局面将会重现,因为工资并未上涨.不过这就是问题的关键.若工资没有增加,消费者信心和信贷创造过程将停滞,价格将走向下跌.

过去30年里,决策者在贸易自由化、金融市场宽松监管、劳动力放开监管、废除社会保障体系中许多传统支柱、以及解散许多有议薪权力的机构等问题上,形成了强烈的共识.

这些也正是经济学人杂志所展示和拥护的共识.该杂志在全球商界和政界精英中的影响日渐深远.

然而,尽管有着这样那样的好处,该杂志所拥戴的这种世界已被证明非长远之道,它由金融而非生产所主导,在金融危机一再重演且持续时间越来越长、间隔越来越短的情况下,这个世界常常陷入动荡.

力量的天平正从收入分配较低的劳动者和家庭这一端倒向握有定价权的企业.获利大涨和价格飞涨,与工资停滞不前只是一枚硬币的两面.

尽管决策者同意重心必须从企业获利回归到薪资水平,才能重启经济增长,但在当前框架下,要想实现这一目标并不容易.

在经济学人杂志所推崇的这个世界里,美联储越来越有创意的刺激举措根本不能创造就业或薪资上涨.眼下贝南克可能会欢迎一定程度的薪资-物价螺旋上升,可他无力推动这种局面出现.(完)