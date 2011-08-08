〔新债招标〕中国五年期地方债中标利率4.12%,避险情绪推高需求(更新版)

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* 五年期地方债中标利率4.12%

* 投标倍数1.7倍,需求有所改善

* 美国评级遭遇下调,推升避险情绪

路透上海8月8日电---中国财政部周一代理招标的五年期地方债全部招满,中标利率4.12%.由于美国长期债信评级下调,让全球经济复苏笼上阴霾,国内债市避险情绪上涨,推升机构投标热情.

业内人士稍早透露,该220亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为4.12%,较上次发行的同期限地方债上涨28个基点(bp);投标倍数为1.7倍,创下年内地方债的新高.

交易员并指出,因地方债绝对收益高于同期限国债,对大型商业银行较有吸引力,也是本次地方债分流上周的五年期续发国债投标部分资金的原因.

"投标倍数比原来高很多,从上周五年期续发国债投标倍数上,就能推测出今天的倍数会不错,"上海一交易员称.

他并指出,日趋缓和的资金面,以及美国、欧洲等外围市场动荡造成的避险情绪上升,均提升了机构的投标热情.

中国银行间债市周一早盘利率型品种现券收益率全线走低,多数券种跌幅达5-10个基点(bp),此前评级机构标准普尔下调美国长期债信评级,点燃市场避险情绪.货币市场七天加权回购利率也在3.0%左右的阶段低位徘徊,各期限资金供给相对充足.[CN/CN]

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.消息引发周一全球金融市场动荡.[ID:nCN1880839]

业内一般将地方债参考国债定价.而中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期固息国债最新收益率为3.8997%

本期债为今年第四期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.8月8日开始发行并计息,8月11日发行结束,8月15日起上市交易.

财政部7月11日代理招标了今年首批两期地方政府债券,因地方政府债务忧虑升温,中标利率不仅远高于市场预期,其中的三年期品种甚至未能招满,中标利率3.93%.[ID:nCN1830011]

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)