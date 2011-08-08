〔中国货币市场〕七天回购利率在阶段低位徘徊,短期资金供给较为充裕(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月8日电---中国银行间市场七天加权回购利率周一在3.0%左右的阶段低位徘徊.因在较为淡静的消息面下,隔夜和七天等短期限资金供给较为充裕.

不过交易员表示,本周央行公开市等影响流动性因素的操作力度还不明确,因此目前这种相对宽松流动性态势的可持续性尚难确定.

北京一券商交易员称,目前七天期回购加权利率"3.0%比较舒服,...但有个风吹草动,很容易再上去."

路透数据显示,受资金面持续紧张拖累,七天期回购利率从5月中旬起一路飙升,6月下旬後有所回落,但整个7月均值仍高达5.3%.之後随着流动性渐趋缓和,进入8月後开始直接下落.[ID:nCN1866893]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7413 2.8286 -8.73

七天CN7DRP=CFXS 3.0059 3.0151 -0.92

14天CN14DRP=CFXS 3.2983 3.2559 +4.24

--------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7337 2.8212 -8.75

七天CHICNY7D=CFXS 3.0267 3.0046 +2.21

====================================================================

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7400 2.8260 -8.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0100 3.0000 +1.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.2200 +8.00

--------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7286 2.8175 -8.89

七天SHICNYSWD= 3.0000 3.0100 -1.00

三个月SHICNY3MD= 5.7463 5.8066 -6.03

====================================================================(完)