〔中国货币市场〕七天回购利率在阶段低位徘徊,短期资金供给较为充裕(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月8日电---中国银行间市场七天加权回购利率周一在3.0%左右的阶段低位徘徊.因在较为淡静的消息面下,隔夜和七天等短期限资金供给较为充裕.
不过交易员表示,本周央行公开市等影响流动性因素的操作力度还不明确,因此目前这种相对宽松流动性态势的可持续性尚难确定.
北京一券商交易员称,目前七天期回购加权利率"3.0%比较舒服,...但有个风吹草动,很容易再上去."
路透数据显示,受资金面持续紧张拖累,七天期回购利率从5月中旬起一路飙升,6月下旬後有所回落,但整个7月均值仍高达5.3%.之後随着流动性渐趋缓和,进入8月後开始直接下落.[ID:nCN1866893]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7413 2.8286 -8.73
七天CN7DRP=CFXS 3.0059 3.0151 -0.92
14天CN14DRP=CFXS 3.2983 3.2559 +4.24
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7337 2.8212 -8.75
七天CHICNY7D=CFXS 3.0267 3.0046 +2.21
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7400 2.8260 -8.60
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0100 3.0000 +1.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.2200 +8.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.7286 2.8175 -8.89
七天SHICNYSWD= 3.0000 3.0100 -1.00
三个月SHICNY3MD= 5.7463 5.8066 -6.03
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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。