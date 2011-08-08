更正:〔全球航运〕中远集团预计下半年海运市场更严峻,新船交付冲击大(更新版)

(更正:删除内文两段有关集装箱提价预期的分析师评论)

* 预计今年下半年海运市场形势将比上半年更严峻

* 受新船交付等冲击,今年的海运市场冲击比2008年更猛烈

* 目前尚未看到集装箱运价上调时点

作者 苏丹

路透北京8月8日电---拥有全球最大干散货运输船队的中国远洋运输集团董事长魏家福周一称,预计今年下半年海运市场形势将比上半年更严峻,每天三条新船交付速度正冲击市场.且因目前需求前景未明,难以预期集装箱运价在旺季的上调时点.

魏家福在一新闻会间隙对路透表示,因受全球经济低迷、新船交付快速投放及运价持续低迷三个因素影响,下半年海运市场形势将比上半年更严峻.

"2011年的海运市场冲击将比2008年更猛烈,对我们的冲击也更严峻,因为2008年时新交付的运力还没到,现在每天有三条新船交付,雪上加霜."他称.

今年4月,魏家福曾在在海南博鳌期间表示,今年的航运市场将呈现前低後高的走势,在世界经济复苏势头较好的情况下,全球对航运需求走强的趋势不会改变.[ID:nCN1746005]

之前美银美林发布报告认为,考虑到经济前景疲弱,干散货运市场经继续表现疲软,短期内不会有翻身机会.目前预计,干散货运市场在2013/14年度前不会出现实质性的反弹,此後随着船只增长最终停止,需求才有可能追上供给.[ID:nCN1874595]

对此魏家福并不完全同意,他称"全世界都在为经济的持续恢复做贡献,所以需求(复苏)不能静止看."

**难以预期集装箱运价上调的时点**

通常集装箱市场旺季会在下半年到来,高峰期集中在圣诞节前後.市场正密切关注集装箱运价整体上调的时点,不过魏家福表示,目前还无法预期运价上调的具体时点.

"我们都希望上调,但是现在它们都还没调上去."他称.

上海航运交易所"中国出口集装箱运价指数"显示,上周五该指数为978.85,比2010年最高点时下降接近20%,并已回落至2009年末水平.

据《第一财经日报》报导,今年5月中旬中海集运(601866.SH)02866.HK曾试图上调多条航线的运价.不过由于需求没有多少增加,提价行动难实现.

此前国信证券中期报告称,区域性供需失衡使远洋航线运价走势明显弱于去年.即将来临的旺季提价可能会带来股价反弹,但是全年(行业)业绩低于预期已经难以改变.

中远集团旗下拥有中国远洋(1919.HK)(601919.SS)、中远国际(0517.HK)、中远航运(600428.SS)、造船商中远投资(COSC.SI)和全球第五大港口运营商--中远太平洋(1199.HK)等上市企业.(完)