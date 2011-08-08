《交易视点》中国信用债走势料分化,社保基金入市利好中高等级债--中金

路透上海8月8日电---中国大型投行--中金公司最新中国信用策略周报认为，银行间市场基金类投资者抛售短融已基本完成，而且未来两个月短融到期量大，供给压力很小，收益率将出现回落；中票和企业债则未来供给将继续增加，收益率仍有上行压力，或至少难以回落。

交易所市场方面，社保基金入市对中高等级债券是利好。此外,铁道债收益率由于盈利前景担忧增强而上行，虽然违约风险在未来几年不会有实质上升，但供需状况的恶化会推动其收益率中枢逐步上升，与普通AAA间的利差将明显缩小甚至超出。

**铁道债信用已不如AAA级？**

铁道部2010年几乎不盈利，2011年上半年可能出现亏损，加上温州动车追尾事故，使得市场对铁道部的盈利前景担忧重新增强。超AAA铁道债收益率出现显着上行，比普通AAA级债券已高出10-20bp。

在基本面方面，尽管铁道部净利润出现显着下降，但现金流产生能力有一定的改善，不过仍远低于未来几年的投资支出，如果不能较大幅度地缩减投资或进行持续的注资，未来资产负债率的持续提升仍不可避免。

我们认为为了将资产负债率控制在相对合理的水平，政府未来可能对铁道部进行持续注资并不排除对计划投资进行适当缩减或延後的可能。

铁道部目前主要的问题是再融资压力不断增大。一方面，银行对铁道部的信贷支持在下降，铁道部未来对债券融资的依赖性会不断增强。另一方面，铁道部发行中长期债券越来越困难，债券融资结构有短期化趋势，相应会导致未来几年的还款压力增大。

主要原因有如下几点：第一，过去铁道债的中长期品种主要由银行和保险来消化，但目前这两个主体的需求都有下降的趋势；第二，中长期债券的发行利率已创下历史新高，铁道部未必愿意接受如此高的融资成本；第三，净资产40%的约束限制了中长期债券的发行空间。

总体而言，我们维持今年6月10日策略周报中的判断，铁道债违约风险在未来几年不会有实质上升，但供需状况的恶化会推动其收益率中枢逐步上升，与普通AAA间的利差将明显缩小甚至超出。

**银行间：“U”型收益率曲线如何修复？**

目前短融中票收益率曲线呈现中间低两头高的“U”型状态，未来如果要修复至正常形态，要麽是中票收益率继续上升，要麽是短融收益率出现回落。我们认为短融收益率将出现回落。

从7月底的持有者结构变化来看，基金类投资者已基本将5-6月的增持量全部抛售完成，抛压基本结束，而且未来两个月短融到期量大，供给压力很小。但中票和企业债情况正好相反，7月份基金反而是增持的，而且未来供给将继续增加，收益率仍有上行压力，或至少难以回落。而且如果基金类投资者需求不足，新发债券的需求主要依靠银行来解决，对于中低等级品种的负面影响更大。

上周新发短融推荐AAA级中航集和中冶，非AAA评级发行人投资价值均一般，其中深燃气相对较好。

**交易所：社保基金入市对中高等级债券是利好**

社保基金拟增持信用债的传闻被市场解读为重大利好，但我们认为主要有利于稳定中高等级债券的收益率，因为5-6%的收益率水平就基本能够满足社保5年累计30%回报率的要求，而基于安全性考虑，社保基金不会大规模增持低评级债券。

交易所低评级品种仍处于系统性的估值修复过程中，不适宜介入，对于配置需求较强的投资者，分离债为代表的高等级债和新发公司债是相对较好的选择，但基于後续供给压力较大，配置也需放慢节奏。

一级市场，上周有两支公司债发行，利率继续走高，推荐资质相对较好的凌钢债，建议回避三钢债。

**评级调整：资产重组可能引发评级下调潮**

广州建投由于资产重组评级展望下调为负面，是自10年8月以来的首次负面评级行动，我们将其主体评分下调一小档至3。我们认为未来资产重组引发评级下调的现象可能会增多，评级公司又披露渝交通可能进行重大资产重组，建议投资者关注其资产划转风险。(完)

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