《中国金融焦点》标普调降美国评等搅翻中港股市,债券和黄金成避风港

* 中港股市受避险和经济前景忧虑拖累重挫

* A股关注明日数据,港股冀全球资金回流

* 债券和黄金相对保险

作者 林琦/康熙泽/雷美珍

路透上海/北京/香港8月8日电---保持逾60年标普最高评等的美国长期债务评级上周末突遭调降,直接搅翻亚洲金融市场,避险情绪升温,债市和黄金成避风港,大陆和香港股市则同现"黑色星期一".

美国和全球经济可能放缓,中国亦难独善其身,A股及港股今日同时触及约一年来的低点,投资者能否重燃信心,即将公布的中国7月宏观经济数据,以及美联储是否推出第三轮量化宽松政策,成为重中之重.

"市场本来就在一个向下通道,突发事件的不确定性让投资者第一反应就是避险,"上海证券分析师屠骏指出,"评级下调加剧了美国经济的担忧,2008年是不是又要回来了?中国经济是否将受影响?"

国际三大评级机构之一标准普尔上周五表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.不过其馀两大评级机构--穆迪和惠誉暂时仍维持评级不变.[ID:nCN1880839]

尽管标普强调其调降美国评等不会对亚洲主权国家造成直接冲击,七国集团(G7)财政部长和央行行长周一也在亚洲市场开盘前发表联合声明称,将采取一切必要措施确保金融稳定和经济增长,但周一亚洲股市还是如摧枯拉朽般尽数倒下,不过午後大多跌幅收窄.

周一中国A股沪综指.SSEC收跌3.79%,为九个月来最大单日跌幅;香港恒生指数.HSI收跌2.17%,早盘曾跌逾4%;日本日经指数.N225收低2.2%,韩国股市.KS11更是一度大跌逾7%,所幸韩国退休基金等大举买入,收盘时跌3.82%.

**A股明日数据成关键**

美国经济前景蒙上阴霾,对于国内而言,可能更多是担心受外部影响,拖累经济放缓."今天的确有恐慌性抛盘,跌的太快了,我们一下也很难看到底."华融证券策略分析师范贵龙称.

"明天公布的经济数据将很重要,如果数据逊于预期,那麽将再次打击投资者信心."他指出.

中国周二将公布备受关注的7月居民消费价格指数(CPI)等宏观数据,6月CPI已触及6.4%的三年高点.为抑制高企的通胀压力,中国央行自去年10月来已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

申银万国分析师李蓉则指出,必须关注到只有标普一家下调美债长期评级,而且美债短期仍是最高评级.目前没有其他债券可以替代美国国债,美国中长期国债预计不会因标普降评而被大规模抛售.

"结果揭晓前,才是最让人担忧的.说不定晚上美国的反应并没有大家预期那麽大."上海一资产管理公司投资经理表示.

标普公司是在美国股市收市後才宣布上述调降评等之决定.亚洲时间周一午後,美国标准普尔500指数期货SPc1午後报1,174.80,跌23.00点,或1.92%.

平安证券首席策略研究员王韧则乐观认为,"估值底"和"业绩底"的力量将部分对冲引发市场单边下跌的力量,并酝酿脉冲式、局部性的反弹.他认为,短线震荡区间的下沿或在2,500点附近.

**香港或会成资金避难所**

香港股市周一亦遭遇恐慌性抛盘,恒生指数.HSI盘中一度挫跌逾4%,但尾盘欧股涨势协助其跌幅收敛至逾2%,报20,490.57点.信诚证券联席董事张智威认为,假如港股于20,000点失守,有可能进一步跌至去年5月份18,900点的低位.

"很多股份被过份抛售,...恒指的合理估值为19,800点,相信若跌至该水平会有反弹机会."京华山一研究部主管彭伟新表示,"但这仍取决于美联储会否推出QE3,若推出的话,会加快市场回升."

美联储将于周二开会,市场对可能提出第三轮量化宽松(QE3)的臆测正在升温.

投行高盛则将2011年底香港恒生国企指数.HSCE目标由14,500点调至12,700点,降幅达12%,较目前水平仍有约14%的上升空间,因环球投资风险上升以及大型金融机构面对的不确定性增加,令股指重估潜力下降.

不过,"中国市场成长性的可预见度相对较高,故可吸引资金从成熟市场流至香港."高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中称.对2012年9月为止的恒生国企指数目标,高盛设定为15,700点,较目前水平约有44%上升空间.

瑞信中国策略师陈昌华在最新报告中亦指出,"在某种程度上,中国可能再度被视为资金避难所,但投资者不应预期股市会有2009年般的表现."

他进一步解释称,倘若全球经济增速明显放慢,将拖累中国的出口以及消费表现,同时令中国通过内部措施刺激经济所发挥的效用低于2008年.

2008年底金融海啸爆发後,恒生国企指数.HSCE2009年的累计升幅达62%.周一恒生国企指数收报11,113.45点,跌2.81%.

**债券和黄金成避风港**

在对权益类资产敬而远之的同时,债券和黄金成为中国投资者当下的避风港,债券收益率继续下调,而金价则大涨.

"外围经济预期不太好...主要是避险考虑,"华南一券商交易员表示,外围市场动荡时,国内出台新一轮紧缩政策将更谨慎.从这个角度讲,短期内政策面延续平稳的可能性较大.如果本周公开市场操作能放量,将降低上调存款准备金率的可能性.只要不上调准备金,月底前债市表现都趋于乐观.

中国银行间债市周一现券收益率全线走低.北京时间15:00,剩馀期限近三年的央票1001060双边报价tCN1001060=CFXM最新显示为4.00/3.93%,较上日尾盘大跌逾10个基点(bp);剩馀期限近10年的国债110002双边报价tCN110002=CFXM显示为3.99/3.93%,较上日尾盘下跌约10个bp.

既使是原本大家兴趣不大的地方债,机构周一参与投标的热情亦相当高涨.周一上午招标的220亿元五年期地方债,投标倍数为1.7倍,创下年内地方债的新高.[ID:nCN1882383]

周一国际现货金XAU=午後扩大涨幅,触及每盎司1,715美元的纪录新高,而上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX大涨9.36元,报353.95元.而期金主要合约SHAUZ1收报354.47元,涨10.94元.

不过大宗商品就没有那麽幸运了,铜铝锌等工业品全线下跌,因经济下滑将影响需求.沪铜主力10月合约SCFV1收报67,680元,跌1,390元,或2%.(完)