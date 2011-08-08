《Russell专栏》只有中国担心时,大宗商品投资者才应感到担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋/许娜
路透新加坡8月5日电---面对最近一波市场大跌,如果可以的话,抽出时间问一问自己:中国投资者对近期的事态发展感到担忧吗?假如是,他们又会采取什麽措施?
股市的大跌态势注定将波及大宗商品市场,我猜中国当局会自问,这是不是新一轮全球金融危机和衰退的开始,抑或是市场为反映预期的变化而偶尔进行的修正?
回顾一下,过去一个月到底发生了什麽?
可能有两件大事,让投资者,尤其是欧美国家的投资者,重新评估了他们的看法.
首先是全球制造业的集中放缓,尤其是在发达经济体.
中国工业产出同比增速仍在10-13%之间,但问题并不在此.要命的是这种增速正在放缓,而它加剧了对于全球同时放缓的担忧.
第二个原因更多的是对投资者信心的影响,他们愈来愈认识到,欧美所面临的债务和赤字问题,远未得到解决.
在当下这个无疑非常严重的情况下,看政客们相互间争吵和表演毫无启迪.
欧洲人似乎还不能理解,主权债务问题意味着民众将被迫承受真正的痛苦,他们将被告知,伴随自己成长的福利制度现在务必要加以改革.
美国的政情则表明,茶党之类的派系,只为了证明某个论点,不惜让经济陷入困境,而民主党又拿不出计画,来解决将日益膨胀的社会福利.
而这些导致的结果便是,投资者对于全球经济复苏及西方政府管理财政的能力信心尽失.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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