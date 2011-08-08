《Russell专栏》只有中国担心时,大宗商品投资者才应感到担忧

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋/许娜

路透新加坡8月5日电---面对最近一波市场大跌,如果可以的话,抽出时间问一问自己:中国投资者对近期的事态发展感到担忧吗?假如是,他们又会采取什麽措施?

股市的大跌态势注定将波及大宗商品市场,我猜中国当局会自问,这是不是新一轮全球金融危机和衰退的开始,抑或是市场为反映预期的变化而偶尔进行的修正?

回顾一下,过去一个月到底发生了什麽?

可能有两件大事,让投资者,尤其是欧美国家的投资者,重新评估了他们的看法.

首先是全球制造业的集中放缓,尤其是在发达经济体.

中国工业产出同比增速仍在10-13%之间,但问题并不在此.要命的是这种增速正在放缓,而它加剧了对于全球同时放缓的担忧.

第二个原因更多的是对投资者信心的影响,他们愈来愈认识到,欧美所面临的债务和赤字问题,远未得到解决.

在当下这个无疑非常严重的情况下,看政客们相互间争吵和表演毫无启迪.

欧洲人似乎还不能理解,主权债务问题意味着民众将被迫承受真正的痛苦,他们将被告知,伴随自己成长的福利制度现在务必要加以改革.

美国的政情则表明,茶党之类的派系,只为了证明某个论点,不惜让经济陷入困境,而民主党又拿不出计画,来解决将日益膨胀的社会福利.