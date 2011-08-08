《企业看点》--8月8日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月8日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国拜耳(BAYGn.DE)在考虑,如果全球最大制药商辉瑞(PFE.N)剥离价值高达160亿美元的动物保健业务,是否出手竞购这块业务."如果他们有意出售,我们会考虑,"拜耳执行长Marijn Dekkers对德国商业周刊WirtschaftsWoche表示.[ID:nLDE77603K]

* 英国金融时报报导称,英国私募股权投资公司Cinven[CINV.UL]在独家洽购Guardian Life Insurance,料为该公司首次涉足保险业的一系列交易之一.[ID:nL6E7J8000]

* 日经新闻周日报导称,日本朝日啤酒(2502.T)将收购新西兰饮料集团Independent Liquor,日本啤酒商面临国内市场萎缩的困境,从而去海外寻找利润增长机会.[ID:nL3E7J700S]

* 华尔街日报援引知情消息人士报导称,侧重中国业务的酒店运营商--新世纪酒店集团有限公司计划9月在香港进行规模4亿美元的首次公开发行(IPO),该公司股东包括私募股权投资公司凯雷集团[CYL.UL].[ID:nL3E7J8037]

* 英国金融时报报导称,印度石油天然气公司(ONGC)(ONGC.NS)在与BG BG.L,意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)和壳牌(RDSa.L)等公司洽谈,拟出售其在印度东海岸的深水勘探业务的权益.[ID:nL6E7J70FX]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)