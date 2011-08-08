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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 13:18 BJT

〔东南亚股市〕印尼和新加坡股市均下滑约5%,因忧虑全球经济前景

路透曼谷8月8日电---印尼和新加坡股市周一均下跌约5%,其他东南亚股市下滑2-3%,因标准普尔下调美国债信评级之後,外界忧虑全球经济前景.

0456GMT,印尼股市.JKSE下跌4.9%,报3,726.78点,约为七周以来的最低.新加坡海峡时报指数.FTSTI下挫4.9%,至2,849.16点,为一个月来的最低.

马来西亚股市.KLSE下降3.1%,泰国.SETI和菲律宾股市.PSI分别下降约2.4%.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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