〔东南亚股市〕印尼和新加坡股市均下滑约5%,因忧虑全球经济前景

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透曼谷8月8日电---印尼和新加坡股市周一均下跌约5%,其他东南亚股市下滑2-3%,因标准普尔下调美国债信评级之後,外界忧虑全球经济前景.
0456GMT,印尼股市.JKSE下跌4.9%,报3,726.78点,约为七周以来的最低.新加坡海峡时报指数.FTSTI下挫4.9%,至2,849.16点,为一个月来的最低.
马来西亚股市.KLSE下降3.1%,泰国.SETI和菲律宾股市.PSI分别下降约2.4%.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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