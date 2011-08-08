〔日本数据〕7月服务业景气判断指数为52.6,为连续第四个月改善

路透东京8月8日电---日本内阁府一项调查周一显示,7月服务业景气判断指数升至52.6,在3月录得纪录低点後连续第四个月改善,因经济自3月11日地震後稳步复苏.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业趋势,被称为"经济观察者".调查显示,这些人士对经济现状的信心增强,指数高于6月的49.6.