〔日本数据〕7月服务业景气判断指数为52.6,为连续第四个月改善

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月8日电---日本内阁府一项调查周一显示,7月服务业景气判断指数升至52.6,在3月录得纪录低点後连续第四个月改善,因经济自3月11日地震後稳步复苏.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业趋势,被称为"经济观察者".调查显示,这些人士对经济现状的信心增强,指数高于6月的49.6.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选