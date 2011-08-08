〔表格〕瑞士7月未经季节调整的失业率持平为2.8%,低于预估的3.0%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月8日电---瑞士联邦经济总局周一公布,瑞士7月未经季节调整的失业率为2.8%,持平上月.
瑞士7月经季节调整的失业率为3.0%,亦与上月持平.
以下为详细数据:
2011年7月 2011年6月 2010年7月
未经季节调整失业率(%) 2.8 2.8 3.6
经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 3.8
登记失业人数 109,200 110,378 142,330
职位空缺数 19,155 21,193 17,426 (完)
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--编译 王翔琼;审校 龚芳
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