版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 13:57 BJT

〔表格〕瑞士7月未经季节调整的失业率持平为2.8%,低于预估的3.0%

路透苏黎世8月8日电---瑞士联邦经济总局周一公布,瑞士7月未经季节调整的失业率为2.8%,持平上月.

瑞士7月经季节调整的失业率为3.0%,亦与上月持平.

以下为详细数据:

2011年7月 2011年6月 2010年7月

未经季节调整失业率(%) 2.8 2.8 3.6

经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 3.8

登记失业人数 109,200 110,378 142,330

职位空缺数 19,155 21,193 17,426 (完)

浏览瑞士数据相关新闻,请点选[ECI-CH-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王翔琼;审校 龚芳

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐