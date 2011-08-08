高朋网将裁减“表现不佳的员工”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月5日电---美国团购网站Groupon周五表示，其在中国合资企业--高朋网将裁减表现不佳的员工。

今年2月，Groupon与腾讯(0700.HK)合资企业--高朋网上线，但从成立之初就面临激烈竞争。

Groupon发言人告诉路透：“作为我们建立高素质团队的正常流程，我们正优化高朋网销售团队，并裁减一些表现不佳者。这是我们在中国成长过程中很自然的步骤，在多数其他国家也是这样。”

《21世纪经济报 道》周五报导称，Groupon正着手裁员，6月时要求部门主管拿出5%的裁员名单。

高朋一名发言人则称，关于裁员的说法是谣传，公司只是有一些“正常的人事调整”。(完)