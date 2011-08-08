高朋网将裁减“表现不佳的员工”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月5日电---美国团购网站Groupon周五表示，其在中国合资企业--高朋网将裁减表现不佳的员工。
今年2月，Groupon与腾讯(0700.HK)合资企业--高朋网上线，但从成立之初就面临激烈竞争。
Groupon发言人告诉路透：“作为我们建立高素质团队的正常流程，我们正优化高朋网销售团队，并裁减一些表现不佳者。这是我们在中国成长过程中很自然的步骤，在多数其他国家也是这样。”
《21世纪经济报 道》周五报导称，Groupon正着手裁员，6月时要求部门主管拿出5%的裁员名单。
高朋一名发言人则称，关于裁员的说法是谣传，公司只是有一些“正常的人事调整”。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。