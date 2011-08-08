《外汇动态》美元/日圆外汇互换走势暗示美元融资成本上升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0519GMT---市场人士称,美元/日圆外汇互换JPYF=所暗示的美元融资成本已经上升,因美国债信评级遭调降引发紧张情绪,且全球股市下滑.
一个月期美元/日圆远期汇率JPY1M=目前报价为负5.56,为去年6月来最阔美元折价水准.当时市场因希腊主权债务危机而震荡.
"这并非是恐慌,看起来有些融资相关担忧."三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说.其并称,短线美元/日圆外汇互换最近的波动,为市场进入避险阶段时经常出现的走势.
Okagawa补充说,日本各银行的机构投资者客户的资金流动,可能是背後推动美元/日圆外汇互换走势的力量.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。