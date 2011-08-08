《外汇动态》美元/日圆外汇互换走势暗示美元融资成本上升

0519GMT---市场人士称,美元/日圆外汇互换JPYF=所暗示的美元融资成本已经上升,因美国债信评级遭调降引发紧张情绪,且全球股市下滑.

一个月期美元/日圆远期汇率JPY1M=目前报价为负5.56,为去年6月来最阔美元折价水准.当时市场因希腊主权债务危机而震荡.

"这并非是恐慌,看起来有些融资相关担忧."三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说.其并称,短线美元/日圆外汇互换最近的波动,为市场进入避险阶段时经常出现的走势.

Okagawa补充说,日本各银行的机构投资者客户的资金流动,可能是背後推动美元/日圆外汇互换走势的力量.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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