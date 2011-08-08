〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均大跌,因亚洲股市和大宗商品下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月8日电---澳元和新西兰元周一大跌至数周低位,因投资者纷纷追捧瑞郎和黄金等避险资产,而无视全球决策者为稳定市场和平复信心付出的努力.
澳元兑美元AUD=D4跌破关键支撑位1.0375後,重创至四个月低点1.0314美元,上周五纽约尾盘为1.0458,.澳元日内下跌1.2%,归因于亚洲股市和大宗商品暴跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。