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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 13:49 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均大跌,因亚洲股市和大宗商品下滑

路透悉尼/惠灵顿8月8日电---澳元和新西兰元周一大跌至数周低位,因投资者纷纷追捧瑞郎和黄金等避险资产,而无视全球决策者为稳定市场和平复信心付出的努力.

澳元兑美元AUD=D4跌破关键支撑位1.0375後,重创至四个月低点1.0314美元,上周五纽约尾盘为1.0458,.澳元日内下跌1.2%,归因于亚洲股市和大宗商品暴跌.

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