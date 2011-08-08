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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 13:50 BJT

〔东京汇市〕欧元受到欧洲央行购债计划提振,美元走势震荡

* 欧元/美元上扬,此前欧洲央行将购债的消息支撑市场

* G7誓言支持金融稳定性

* 美国评级遭降令美元兑瑞郎创纪录低位

* 大宗商品被抛,打压澳元跌至四个月低点且新西兰元跌2%

* 金价触及略高于每盎司1,700美元的纪录高位

路透悉尼/东京8月8日电---欧元周一跳涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市紧张状况,且七国集团(G7)重申将支撑金融市场稳定性及经济成长的承诺.

但这两方面的努力均缺乏细节,美元兑瑞郎仍距纪录低点不远.此前标准普尔调降美国债信评级,以美元融资的压力浮现,打压美元走低.

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