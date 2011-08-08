〔东京汇市〕欧元受到欧洲央行购债计划提振,美元走势震荡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元/美元上扬,此前欧洲央行将购债的消息支撑市场
* G7誓言支持金融稳定性
* 美国评级遭降令美元兑瑞郎创纪录低位
* 大宗商品被抛,打压澳元跌至四个月低点且新西兰元跌2%
* 金价触及略高于每盎司1,700美元的纪录高位
路透悉尼/东京8月8日电---欧元周一跳涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市紧张状况,且七国集团(G7)重申将支撑金融市场稳定性及经济成长的承诺.
但这两方面的努力均缺乏细节,美元兑瑞郎仍距纪录低点不远.此前标准普尔调降美国债信评级,以美元融资的压力浮现,打压美元走低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。