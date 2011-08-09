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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:20 BJT

〔表格〕中国7月原油、天然气和成品油产量数据

路透北京8月9日电---以下是中国国家统计局公布的7月原油、天然气和成品油产量数据一览表

-------同比(%)-------

产品名称 单位 7月 1-7月 7月 1-7月

原油加工量 万吨 3748.6 26045.8 5.9 6.9

汽油 万吨 654.4 4610.0 3.4 5.1

煤油 万吨 162.7 1066.7 8.5 6.6

柴油 万吨 1399.0 9714.5 4.3 8.2

国内产量:

天然原油 万吨 1729.9 12019.5 0.4 3.9

天然气 亿立方米 83.7 597.6 10.0 7.7(完)

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