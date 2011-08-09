〔表格〕中国7月原油、天然气和成品油产量数据

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透北京8月9日电---以下是中国国家统计局公布的7月原油、天然气和成品油产量数据一览表
-------同比(%)-------
产品名称 单位 7月 1-7月 7月 1-7月
原油加工量 万吨 3748.6 26045.8 5.9 6.9
汽油 万吨 654.4 4610.0 3.4 5.1
煤油 万吨 162.7 1066.7 8.5 6.6
柴油 万吨 1399.0 9714.5 4.3 8.2
国内产量:
天然原油 万吨 1729.9 12019.5 0.4 3.9
天然气 亿立方米 83.7 597.6 10.0 7.7(完)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。