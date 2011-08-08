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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 16:09 BJT

〔中国公开市场〕明日将发行20亿元一年期央票,发行量较上周增一倍

路透上海8月8日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行20亿元人民币一年期央行票据,发行量较上周增加一倍.

央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续五周持平于3.4982%;央行同日没有进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 刘昕/周晓峰; 审校 林高丽

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