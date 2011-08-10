〔中国公开市场〕明日将发70亿元三个月期央票,发行量较上周增六倍

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月10日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场价格招标发行70亿元人民币三个月期央票,发行量较上周增加了六倍.
央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.0801%;当日央行未进行正回购操作.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)
欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)
--发稿 刘昕/周晓峰; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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