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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:08 BJT

〔表格〕中国7月发电量同比增长13.2%达3,392亿千瓦时

路透北京8月9日电---以下是中国国家统计局周二公布的7月发电量一览表:

--------同比(%)------

产品名称 单位 7月 1-7月 7月 1-7月

发电量 亿千瓦小时 4251.5 26425.9 13.2 13.3

火力发电量 亿千瓦小时 3392.0 21853.2 18.9 13.4

水力发电量 亿千瓦小时 698.3 3439.3 -11.2 6.9

核能发电量 亿千瓦小时 77.6 491.7 21.6 23.8

*注:总发电量中还包括未列举的其他部分小规模发电量.(完)

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