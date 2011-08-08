〔澳洲股市〕尾盘下挫2.9%,资源类股受创最重

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透墨尔本8月8日电---澳洲股市周一下挫2.9%,因在亚洲股市普遍下跌的背景下当地股市尾盘抛压加剧.资源类股受创最重,因投资者逃离风险资产.
接近收盘时,澳股指标S&P/ASX 200指数在0601GMT下跌120点至3,985.7点.必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)双双跌至13个月低点.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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