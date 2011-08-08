〔澳洲股市〕尾盘下挫2.9%,资源类股受创最重

路透墨尔本8月8日电---澳洲股市周一下挫2.9%,因在亚洲股市普遍下跌的背景下当地股市尾盘抛压加剧.资源类股受创最重,因投资者逃离风险资产.

接近收盘时,澳股指标S&P/ASX 200指数在0601GMT下跌120点至3,985.7点.必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)双双跌至13个月低点.(完)