〔全球经济〕美国评级遭降後,需反思超前消费等经济模式--新华

路透北京8月8日电---新华社周一发表文章称,信用评级遭降不仅会打击美国经济和国际形象,更是对美国一贯以来寅吃卯粮、借债度日经济模式的严厉警示,美国需要就此进行深刻反思.

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.而此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.[ID:nCN1880839]

新华社文章援引观察人士称,美信用评级遭降看似意外,实际存在其必然性,它凸显了美国消费方式、赤字政策、政治内斗等破坏美国信用根基的痼疾.

"美国需要深刻反思超前消费、赤字过度等不可持续的经济增长方式,推行负责任的财政政策,实现经济再平衡."文章表示.

文章认为,从根本上讲,信用评级下降其实是对美国经济信心不足的体现.美国需要调整增长方式,削减赤字,实现经济再平衡,以保持全球的信心.

"美国需要深刻反思自身的国际责任,不能只顾政党和国内利益,也须对全球投资者负责."

文章称,若美国如外界担心的那样推出第三轮定量宽松政策(QE3),不仅会导致美元继续贬值,也会损害外国投资者利益.

美国评级遭降已引发全球金融市场动荡,亚洲市场周一早盘变动剧烈,股市全面下挫,日股下挫达2%,沪市上证指数亦重挫超过4%.美元承受下跌压力,商品货币走低,但欧元则因为欧洲央行的稳定措施而获得支撑.而避险资产如黄金等再创新高,油市则因经济放缓疑虑而挫跌.(完)