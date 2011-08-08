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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 14:23 BJT

〔欧元债市〕德债期货开低,意大利和西班牙公债收益率预计将大幅走跌

路透伦敦8月8日电---德国公债期货周一开低,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)预计将大幅下挫,此前全球决策者采取措施缓解金融市场的紧张局面.

市场预计欧洲央行(ECB)将开始买入意大利和西班牙公债,此前该央行表示将"积极实施"债券购买计划.

七国集团(G7)领袖亦在电话磋商後表示,他们"准备采取行动,确保金融市场的稳定性和流动性".

但债市跌势受限,因市场对上周五美国债信评级遭降感到不安.

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