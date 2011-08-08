〔欧元债市〕德债期货开低,意大利和西班牙公债收益率预计将大幅走跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月8日电---德国公债期货周一开低,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)预计将大幅下挫,此前全球决策者采取措施缓解金融市场的紧张局面.
市场预计欧洲央行(ECB)将开始买入意大利和西班牙公债,此前该央行表示将"积极实施"债券购买计划.
七国集团(G7)领袖亦在电话磋商後表示,他们"准备采取行动,确保金融市场的稳定性和流动性".
但债市跌势受限,因市场对上周五美国债信评级遭降感到不安.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选