〔欧洲债市〕意大利公债期货大涨,受欧洲央行购债计划支撑

路透伦敦8月8日电---意大利公债期货周一开盘大涨,此前全球决策者采取措施以缓解金融市场紧张状况,欧洲央行(ECB)料将扩大购债计划,将西班牙和意大利公债纳入其中.

意大利10年期公债期货合约FBTPc1涨逾4个大点,曾触及7月27日以来的最高水准102.40.市场预计欧洲央行将开始买入意大利和西班牙公债,此前该央行表示将"积极实施"债券购买计划.

意大利IT10YT=TWEB和西班牙ES10YT=TWEB公债收益率(殖利率)盘初均下挫,前者下跌约46个基点,报5.64%,後者下滑32个基点,报5.76%.短期公债收益率日内亦大幅走低.(完)