〔欧洲债市〕意大利公债期货大涨,受欧洲央行购债计划支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月8日电---意大利公债期货周一开盘大涨,此前全球决策者采取措施以缓解金融市场紧张状况,欧洲央行(ECB)料将扩大购债计划,将西班牙和意大利公债纳入其中.
意大利10年期公债期货合约FBTPc1涨逾4个大点,曾触及7月27日以来的最高水准102.40.市场预计欧洲央行将开始买入意大利和西班牙公债,此前该央行表示将"积极实施"债券购买计划.
意大利IT10YT=TWEB和西班牙ES10YT=TWEB公债收益率(殖利率)盘初均下挫,前者下跌约46个基点,报5.64%,後者下滑32个基点,报5.76%.短期公债收益率日内亦大幅走低.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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