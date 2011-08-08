《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月8日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国
各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债
发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年8月8日-8月12日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/8 深 仟源制药 300254 3,380 13.00 43.33 中原证券 8/11
8/8 深 常山药业 300255 2,700 28.00 51.80 兴业证券 8/11
8/8 深 星星科技 300256 2,500 21.00 39.62 国信证券 8/11
8/9 深 开山股份 300257 3,600 63.00 46.99 中信证券 8/12
8/9 沪 江河幕墙 780886 11,000 18.50-20.00 34.26-37.04 平安证券 8/12
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,792.18亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1879695]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9
农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2
精选股票基金
深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2
建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2
60ETF联接基金
华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26
指数基金(LOF)
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26
联接基金
招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿人民币
保本混合基金 (不包括募集期利息)
华泰柏瑞信用 华泰柏瑞 中国银行 招商银行、华泰证券等 7/25-8/19
增利债基金(封闭期三年)(LOF)
汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份
及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)
海富通稳进增利 海 富 通 建设银行 中国银行、长江证券等 7/25-8/19 募集规模为30亿元
分级债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括募集期利息)
金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26
配置股票基金
纽银新动向 纽银梅隆西部基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 7/20-8/16
灵活配置混合基金
国泰事件驱动 国泰基金 建设银行 工商银行、民生证券等 7/15-8/15
策略股票基金
易方达资源 易 方 达 中国银行 农业银行、国泰君安等 7/18-8/12
行业股票基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元) (年)
国开行 200 10 固息金融债 周二
铁道部 200 3个月 超短期融资券 周二
武钢集团 70 1 短期融资券 周二
财政部 300 5 固息记账国债 8/4-8/8
(2011年第14期续发债)
财政部 150 9个月 贴现国债 8/8-8/10
财政部代发 220 5 地方政府债 8/9-8/11
财政部 300 1/3/5 凭证式国债 8/10-8/23
财政部 280 30 记账式国债 8/11-8/15
(2011年第16期续发债)
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
830 1,090 1,920
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
兴业银行 固息金融债 56.55 周四
兴业银行 浮息金融债 52.65 周四
(一年定存基准)
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五.
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
捷顺科技 3,000 14.50 0.60 576.00 582.09 8/3 8/8
爱康科技 5,000 16.00 0.90 710.33 733.53 8/3 8/8
旗滨集团 16,800 9.00 0.83 1,460.00 1,537.22 8/4 8/9
卫宁软件 1,350 27.50 -- -- -- 8/5 8/10
宁波建工 10,000 5.5-6.39 -- -- -- 8/5 8/10
仟源制药 3,380 13.00 -- -- -- 8/8 8/11
常山药业 2,700 28.00 -- -- -- 8/8 8/11
星星科技 2,500 21.00 -- -- -- 8/8 8/11
开山股份 3,600 63.00 -- -- -- 8/9 8/12
江河幕墙 11,000 18.50-20.00 -- -- -- 8/9 8/12
=======================================================================================(完)
--整理 曹巍浩; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。