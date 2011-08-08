〔法国评等〕标准普尔代表重申法国AAA信用评级,展望稳定--报载

路透巴黎8月8日电---评级机构标准普尔驻法国的一位代表在周一刊登的专访中称,法国信用评级为AAA,展望"稳定".

"法国评级为AAA,展望稳定.因此无需担忧该国的偿付能力,"法国解放报(Liberation)刊登对标普代表Carol Sirou的专访称.(完)