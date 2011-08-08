〔欧洲经济〕法国财长巴胡安称,欧元区政府会设法减债但需要时间

路透巴黎8月8日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)指出,欧元区政府将落实7月21日缓解欧债危机的计画,但各国政府在2008-09年期间为对抗全球经济下滑而积累的债务,需要时间才能降低.