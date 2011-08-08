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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 15:01 BJT

〔欧洲经济〕法国财长巴胡安称,欧元区政府会设法减债但需要时间

路透巴黎8月8日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)指出,欧元区政府将落实7月21日缓解欧债危机的计画,但各国政府在2008-09年期间为对抗全球经济下滑而积累的债务,需要时间才能降低.

"7月21日的欧元区协议不会有任何松动.对于实行计画不应该有任何疑问,"巴胡安接受Europe 1电台专访时称.

巴胡安并称,法国不会动摇减赤目标.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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