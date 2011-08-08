〔欧洲经济〕法国财长巴胡安称,欧元区政府会设法减债但需要时间

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎8月8日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)指出,欧元区政府将落实7月21日缓解欧债危机的计画,但各国政府在2008-09年期间为对抗全球经济下滑而积累的债务,需要时间才能降低.
"7月21日的欧元区协议不会有任何松动.对于实行计画不应该有任何疑问,"巴胡安接受Europe 1电台专访时称.
巴胡安并称,法国不会动摇减赤目标.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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