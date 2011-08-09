〔中国公开市场〕一年央票收益率连续六周持平于3.4982%--业内人士

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海8月9日电---业内人士周二透露,中国人民银行上午招标发行的20亿元人民币一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.
央行公开市场今日并将进行830亿元28天期正回购操作.上次央行进行该期限正回购操作是在7月19日,中标利率持平于2.80%,操作量为250亿元.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周二 20亿元 96.62元 3.4982% 0 基点(bp)
上周二 10亿元 96.62元 3.4982% 0 bp (完)
--发稿 刘昕/周晓峰; 审校 张喜良
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。