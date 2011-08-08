(重发)〔法国经济〕第三季GDP预计增长0.2%,持平于前季成长水平--央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以补齐段落)
路透巴黎8月8日电---法国央行7月调查周一显示,该行预计法国第三季经济增长0.2%,与对第二季的增长预估相同.
这是法国央行对7-9月季度的首次预测,凸显对法国经济在第一季增长0.9%後陷入停滞的担忧.
法国央行月度调查显示,7月工业活动略有增长,受运输设备部门支撑.
央行工业及服务业的企业信心指数都从99微跌至98.二者现都低于长期均值.
7月订单数量延续6月跌势,但制成品库存仍处于正常水准.(完)
--编译 王丽鑫/梁睿雪;审校 白云/丁琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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