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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 15:15 BJT

(重发)〔法国经济〕第三季GDP预计增长0.2%,持平于前季成长水平--央行

(重发以补齐段落)

路透巴黎8月8日电---法国央行7月调查周一显示,该行预计法国第三季经济增长0.2%,与对第二季的增长预估相同.

这是法国央行对7-9月季度的首次预测,凸显对法国经济在第一季增长0.9%後陷入停滞的担忧.

法国央行月度调查显示,7月工业活动略有增长,受运输设备部门支撑.

央行工业及服务业的企业信心指数都从99微跌至98.二者现都低于长期均值.

7月订单数量延续6月跌势,但制成品库存仍处于正常水准.(完)

--编译 王丽鑫/梁睿雪;审校 白云/丁琦

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