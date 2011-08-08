〔澳洲股市〕收市大跌2.9%,矿业股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月8日电---澳洲股市周一收市下挫2.9%,投资者几乎抛售所有的股票,澳股近两个交易日累计跌幅为雷曼兄弟破产以来最大,因市场担忧全球债券市场或将冻结,以及美国和欧洲恐将再度陷入经济衰退.
受亚洲股市普遍下挫拖累,午盘跌势加速,令指标股指自2009年7月以来首次跌破4,000点,矿业股领跌.
指标S&P/ASX 200指数收跌119.3点至3,986.1点.上周五猛跌4%.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。