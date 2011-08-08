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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 14:48 BJT

〔澳洲股市〕收市大跌2.9%,矿业股领跌

路透墨尔本8月8日电---澳洲股市周一收市下挫2.9%,投资者几乎抛售所有的股票,澳股近两个交易日累计跌幅为雷曼兄弟破产以来最大,因市场担忧全球债券市场或将冻结,以及美国和欧洲恐将再度陷入经济衰退.

受亚洲股市普遍下挫拖累,午盘跌势加速,令指标股指自2009年7月以来首次跌破4,000点,矿业股领跌.

指标S&P/ASX 200指数收跌119.3点至3,986.1点.上周五猛跌4%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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