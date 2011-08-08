〔日股业绩〕尔必达记忆体第一季集团营业亏损为38亿日圆(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节和背景)
* 第一季集团营业亏损为38亿日圆,上年同期为盈利444亿日圆
* 受芯片(晶片)价格下跌及日圆上涨冲击
路透东京8月8日电---全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)制造商--尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T周一表示,其第一季录得营业亏损,因芯片价格下跌,而且日圆上涨.
尔必达4-6月当季集团营业亏损为38亿日圆(约合4,800万美元),上年同期为盈利444亿日圆.其并未公布全年财测.
该公司发表声明称,日本3月11日灾难後,DRAM芯片需求强劲,因为客户担心可能出现供应中断而进行囤货,不过6月芯片价格大跌,因个人电脑发货增长乏力.
尔必达还称,用于智能手机和平板电脑的DRAM芯片需求增长,但增速慢于预期.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。