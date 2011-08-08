〔日股业绩〕尔必达记忆体第一季集团营业亏损为38亿日圆(更新版)

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* 第一季集团营业亏损为38亿日圆,上年同期为盈利444亿日圆

* 受芯片(晶片)价格下跌及日圆上涨冲击

路透东京8月8日电---全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)制造商--尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T周一表示,其第一季录得营业亏损,因芯片价格下跌,而且日圆上涨.

尔必达4-6月当季集团营业亏损为38亿日圆(约合4,800万美元),上年同期为盈利444亿日圆.其并未公布全年财测.

该公司发表声明称,日本3月11日灾难後,DRAM芯片需求强劲,因为客户担心可能出现供应中断而进行囤货,不过6月芯片价格大跌,因个人电脑发货增长乏力.