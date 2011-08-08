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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 14:59 BJT

〔新闻稿〕美国评级下调对亚太地区评级没有立即性的影响--标普

(以下内容摘自评级机构标准普尔的新闻稿)

路透8月8日电---标准普尔称,就该机构自身来看,美国主权债信评级被调降至"AA+",不会对亚太地区企业、金融机构、项目融资以及结构性融资的评级产生迅即影响.

但是,美国评级的调整,加之欧洲主权信誉度减弱,确实可能打击市场信心,或推高海外市场融资成本,并导致资本流入的下降/逆转.对亚太地区而言,缓和性因素包括经济成长前景依然正面,国内储蓄率普遍强劲,以及家庭与企业部门处境良好.

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