〔新闻稿〕美国评级下调对亚太地区评级没有立即性的影响--标普

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(以下内容摘自评级机构标准普尔的新闻稿)
路透8月8日电---标准普尔称,就该机构自身来看,美国主权债信评级被调降至"AA+",不会对亚太地区企业、金融机构、项目融资以及结构性融资的评级产生迅即影响.
但是,美国评级的调整,加之欧洲主权信誉度减弱,确实可能打击市场信心,或推高海外市场融资成本,并导致资本流入的下降/逆转.对亚太地区而言,缓和性因素包括经济成长前景依然正面,国内储蓄率普遍强劲,以及家庭与企业部门处境良好.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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