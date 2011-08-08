〔印度经济〕美国评级遭调降并不令人惊慌--政府首席经济顾问

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新德里8月8日电---印度政府首席经济顾问Kaushik Basu周一表示:
* 全球形势令印度感到担忧
* 美国评级遭调降并不令人恐慌
* 美国未来数月面临艰难处境
* 如果美国经济放缓将会影响印度出口
* 全球原油和大宗商品价格下跌,会对印度通胀起到抑制作用
* 美国可能出现二次衰退
* 目前不需要采取特别措施
* 印度经济增长的中长期前景维持强劲 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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