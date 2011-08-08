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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 15:07 BJT

〔印度经济〕美国评级遭调降并不令人惊慌--政府首席经济顾问

路透新德里8月8日电---印度政府首席经济顾问Kaushik Basu周一表示:

* 全球形势令印度感到担忧

* 美国评级遭调降并不令人恐慌

* 美国未来数月面临艰难处境

* 如果美国经济放缓将会影响印度出口

* 全球原油和大宗商品价格下跌,会对印度通胀起到抑制作用

* 美国可能出现二次衰退

* 目前不需要采取特别措施

　* 印度经济增长的中长期前景维持强劲 (完)

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