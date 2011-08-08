《外汇动态》欧洲开盘:欧元上扬,美元兑瑞郎和日圆均下跌

0645GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.6%,至1.4369美元,此前欧洲央行(ECB)表示将"积极实施"债券购买计划,这增添了对该行将开始购买意大利和西班牙公债的憧憬,在盘初拉低这两国公债的收益率(殖利率).