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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 15:01 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元上扬,美元兑瑞郎和日圆均下跌

0645GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.6%,至1.4369美元,此前欧洲央行(ECB)表示将"积极实施"债券购买计划,这增添了对该行将开始购买意大利和西班牙公债的憧憬,在盘初拉低这两国公债的收益率(殖利率).

美元兑瑞郎CHF=大跌,此前标准普尔下调美国信用评等.目前下滑1.4%,报0.7568瑞郎,一度触及纪录低点0.7480.美元兑日圆JPY=亦下挫0.6%,报77.91日圆.

澳元和新西兰元均下滑,因大宗商品和股市下跌.澳元兑美元AUD=D4降0.9%,报1.0349,一度触及四个月低点1.0300;新西兰元兑美元NZD=D4降1.7%,报0.8289.欧元兑瑞郎EURCHF=亦挫跌0.9%,至1.0857.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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