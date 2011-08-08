〔中国股市〕沪综指收挫3.8%至逾一年新低,美国遭降评级冲击全球市场

路透北京8月8日电---美国失去顶级信用评等严重冲击全球金融市场,中国股市沪综指周一放量重挫3.8%收至逾一年来新低,单日跌幅亦创近九个月来最大纪录.投资者信心受到极大打击,而欧美等外围市场表现仍有可能拖累大盘继续测试2,500点支撑位.

沪综指.SSEC收报2,526.816点,大跌99.607点,或3.79%,前一最大单日跌幅为去年11月16日的3.98%,而上一收盘低位为去年7月19日的2,475.421点.盘间沪综指亦一度触及2,497.918低位.

华泰证券分析师周林认为,在国内公布经济数据前夕投资者本身就较为谨慎,加上近期IPO(首次公开上市)发行速度较快,资金面压力也不小,而美国遭降评级和外围市场大跌成为今日A股重挫的导火索,引发恐慌性抛盘蜂拥而出.

今日两市个股全面下跌,跌停股票多达近百家.

沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,796.8点,大跌3.56%,成交量为217,727手.

标准普尔上周五表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA),评级遭下调将推高美国公债收益率0.7个百分点,从而导致公共债务融资成本增加约1,000亿美元.[ID:nCN1880785](完)