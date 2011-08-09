《陈澍专栏》 谁是美国最讨厌的人？

(本文由路透中文网编译提供)

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路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）

近来，谁是美国白宫和华尔街最讨厌的人？

猜猜看。不是卡扎菲，不是基地组织某个极端分子，也不是金正日，而是一个名叫大卫・比尔斯（David Beers）的人。你可能从来没听过这个名字，但全球每个金融决策者都知道他的名字。

比尔斯毕业于伦敦经济学院，并设立了以他的名字命名的奖学金。比尔斯曾在华尔街就职，现任标普主权信用评级全球主管。

令一些投资者感到惊讶的是，穆迪（Moody's）几天前刚宣布维持美国AAA评级後，标普（Standard & Poor's）就下调了美国评级，而此举显然将带来连锁反应。

从伦敦到香港，这是投资者目前唯一关心和谈论的事情。香港和上海股市接下来究竟还会有多大跌幅？

这些问题本身就足够让人恐慌的了，不是吗？一些经济学家和央行银行家在过去几天一直试图缓解投资者担忧。他们提醒投资者不要反应过度，因为标普是迄今唯一下调美国评级的全球评级机构。我们还有穆迪和惠誉。

如果惠誉（Fitch）也维持美国AAA评级，那麽从技术角度来说，美国政府可能并不会太担心美元和美元资产前景。标普下调美国评级肯定会受到总部设在北京的中国评级公司大公国际的欢迎。

大公国际在标普之前已经下调了美国信用评级，尽管其影响极为有限，一些投资者对此不以为然，认为大公国际此举多与政治有关，而非金融决策。请阅读我上一篇专栏《美国评级 是谁有失公允？》（here），了解全球评级背後更多的戏剧性事件。

我不打算阐述太多关于标普下调美国评级对全球市场的潜在影响。你的邮箱里应该塞满了经纪人和投行发来的研究报告。看看你今天收到了多少封有关美国评级下调的电子邮件。

可能电子邮件越多，说明情况越严重，影响也越大。

包括周小川在内各国央行的掌门人自然不希望爆发另一场金融危机，但他们也不比我们多数人聪明多少。这场游戏更多与市场情绪有关，而非银行家们和经济学家的激辩。市场会做出自然反应，届时我们将看到市场走向。

不管怎样，标普这次做出与众不同之举，显然在三大评级机构的公关游戏中是赢家，尤其在老百姓中赢得声誉，甚至那麽一点同情。这甚至也可能是标普下调美国评级的动机……当然，我希望不是。（完）