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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 15:05 BJT

〔全球金市〕金价站上1,700美元再创纪录新高,受累于美国评级遭降

路透新加坡8月8日电---金价周一大涨至每盎司1,700美元上方,刷新纪录高位,因美国信用评级遭调降,致使投资者逃离风险资产,从而损及股市和美元.

如果七国集团(G7)支持金融市场的承诺最终未能成功,则美国期金和现货金均可能进一步上涨.投资者将他们的注意力转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二的政策会议.

标准普尔上周五调降美国信用评级一个级距,加重了欧债危机蔓延的威胁,同时升高围绕美国经济衰退以及美国或推出第三轮量化宽松举措的忧虑.

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