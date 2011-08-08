〔全球金市〕金价站上1,700美元再创纪录新高,受累于美国评级遭降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月8日电---金价周一大涨至每盎司1,700美元上方,刷新纪录高位,因美国信用评级遭调降,致使投资者逃离风险资产,从而损及股市和美元.
如果七国集团(G7)支持金融市场的承诺最终未能成功,则美国期金和现货金均可能进一步上涨.投资者将他们的注意力转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二的政策会议.
标准普尔上周五调降美国信用评级一个级距,加重了欧债危机蔓延的威胁,同时升高围绕美国经济衰退以及美国或推出第三轮量化宽松举措的忧虑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。