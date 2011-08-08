《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月8日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元整周承受不断增加的下档压力.不过上周五和今日的反弹收复了多数失地,市场仍呈区间波动.我们认为1.4454美元的云区阻力位为近期市场顶部,预计将在此处受阻,并下滑至200周移动均线1.4028美元和200日移动均线1.3940美元.关键支撑位在1.3812/1.3770美元.只有升穿1.4454/1.4580美元,才能进一步涨向1.4694/1.4704美元.若要焦点重回下档,日内价格需跌破1.4240美元.

美元/日圆:尽管上周日本央行干预汇市令市场脱离76.25日圆的低位,但仍不足以威胁到80.00和80.21日圆.极短线而言,市场正在盘整,要守住回稳走势,日内美元/日圆回落最好能守在77.13日圆上方.关键阻力位在82.16日圆.周线需收在此处上方,才能确认逆转.在此处之前有200日移动均线81.75和云区阻力位80.68.日内支撑位在77.50/15和76.25日圆.

美元/瑞郎:美元/瑞郎已跌落25年支撑线0.7554/50瑞郎,并录得0.7480的新低.在0.7410瑞郎之前,将不会有新的支撑位,随後则是0.7160.我们注意到,相对强弱指数和240分钟图均出现背离现象.这暗示近期料出现日内反弹.初步阻力在0.7725瑞郎,但将需要突破0.7944,才能消除短线下行压力,成为反弹至0.8285的信号.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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