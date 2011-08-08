〔日本债市〕获利了结拖累长期公债价格下挫,欧美债务危机备受关注

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月8日电---日本长期公债价格周一下跌,投资者担心欧美债务危机,因而削减头寸以降低其资产组合中的期限风险,令收益率曲线趋陡.
交易商表示,发现日本寿险商及银行锁定10年期以上公债的获利,为因应标准普尔调降美国债信评等及欧洲债务隐忧持续而导致的股市大跌风险.
一名美资经纪公司表示,投资者在周一交投清淡之际持观望态度.在周二和周四分别标售40年期公债及五年期公债之前,日本公债面临卖压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。