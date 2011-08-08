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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 15:38 BJT

〔欧元债市〕交易商见到ECB买入五年期西班牙和意大利公债

路透伦敦8月8日电---西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周一下滑,交易商称发现欧洲央行(ECB)购买意大利和西班牙公债,以阻止欧元区债务危机扩散.

以下为市场反应:

* 欧元兑美元EUR=扩大涨幅,从1.4360附近涨至1.4395

* 五年期意大利公债收益率降60基点至4.90%

* 西班牙公债收益率降67基点至4.75%

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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