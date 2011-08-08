〔日本股市〕收低逾2%,因美国债信评级遭调降且亚洲市场暴跌(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京8月8日电---日本股市日经指数周一收低逾2%,标准普尔调降美国债信评级後,本已低迷的市场人气进一步因亚洲股市大跌而恶化.
分析师警告称,对全球经济的持续忧虑可能在长期内引发进一步的跌势.与此同时投资者将继续对其它全球市场的表现作出反应.
"三个主要的忧虑分别是标普调降美国债信评级、欧洲债务问题持续以及中国的通胀隐忧,"Amundi Japan首席策略师Masanaga Kono表示.
"七国集团(G7)电话会议未传出任何细节,此後一段时间内期货投资者试水市场,对亚洲市场骤跌作出反应."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。