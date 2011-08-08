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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 15:43 BJT

〔日本股市〕收低逾2%,因美国债信评级遭调降且亚洲市场暴跌(更新版)

(新增细节及评论)

路透东京8月8日电---日本股市日经指数周一收低逾2%,标准普尔调降美国债信评级後,本已低迷的市场人气进一步因亚洲股市大跌而恶化.

分析师警告称,对全球经济的持续忧虑可能在长期内引发进一步的跌势.与此同时投资者将继续对其它全球市场的表现作出反应.

"三个主要的忧虑分别是标普调降美国债信评级、欧洲债务问题持续以及中国的通胀隐忧,"Amundi Japan首席策略师Masanaga Kono表示.

"七国集团(G7)电话会议未传出任何细节,此後一段时间内期货投资者试水市场,对亚洲市场骤跌作出反应."

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