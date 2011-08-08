〔外汇期权〕波动率再次全线上扬,市场避险情绪浓厚--IFR

IFR伦敦8月8日电---金融市场在整个亚洲交易时段受到避险情绪主导後,并延续至伦敦交易时段,美国评级上周五遭降加剧市场面临的不利局面.

外汇期权波动率再次全线上扬,其中一个月期欧元/美元价平期权波动率今日在亚洲时段涨至15.0%,但在伦敦盘初报14.5%.一年期波动率重新涨至上周五高位14.0%,不过风险逆转指标(RR)全线脱离位于3.0%区域中段的长期高位,受助于现汇从上周五的1.4055涨至1.44上方.

一个月期瑞郎/美元期权波动率目前仍比同档欧元/美元期权波动率高出2.0个百分点,因美元/瑞郎现汇在亚洲时段创纪录新低0.7480美元.

一个月期欧元/瑞郎期权波动率在亚洲时段测试多年高位20.0%.

一个月期美元/日圆期权波动率涨1.0百分点至11.7%,上周五曾从12.0%跌至10.7%.

一个月期澳元/美元价平期权波动率在亚洲时段报15.0-15.5%,伦敦盘初报16.1%,之後动能减弱.一个月期RR涨向3.75%,,暗示市场偏好澳元买权,上周曾一路自1.5%走扬.

英镑期权波动率亦被拉高,尽管现汇走坚.

本周将面临的事件风险包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策决定和英国央行通胀报告.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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