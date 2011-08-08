〔中美关系〕美评级遭降令中国外储经营加压,输入性通胀风险上升--新华

路透北京8月8日电---新华社周一发表分析文章称,美国主权信用评级"史上首次"遭遇降级,令中国外储经营压力有所增加,一定程度制约中国货币政策操作空间,并引发热钱压境之忧.

分析指出,美国长期主权信用评级的下调,还会带来美元走势的继续疲软,可能会给中国本已疲软的出口形势带来一定影响,并增加中国输入性通胀压力.

新华认为,美国主权信用评级的下调,加大了美联储第三轮量化宽松货币政策(QE3)出台的概率,亦令中国央行加息前景充满了不确定性.

"加不加息是个很纠结的事."金融问题专家赵庆明认为,目前美国QE3的推出已是箭在弦上.这种情况下,中国央行对于加息可能会更为谨慎.

中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任张明称,相比于欧美等国,由于中国等新兴市场国家经济持续高增长,利率水平较高,汇率升值空间大,因此中国市场可能会成为部分国际游资的觊觎之地.

而清华大学经济管理学院教授宋逢明警告,美国主权信用降级之後,可能会带来投资者对美债的抛售行为,不排除美元贬值的可能,这可能会让中国外汇储备遭遇一定的损失.

中国作为全球最大外汇储备国,目前拥有着近3.2万亿美元的巨额外汇储备.在这些资产中,70%以上为美元资产.中国政府一直在致力于推进外储资产多元化配置,以减少风险.

对此,央行货币政策委员会委员夏斌建言称,中国目前亟待评估自己作为美债主要投资者所面临的风险,并加快外储多元化的步伐.他建议,从短期看,中国可通过调整外汇储备资产结构降低风险,就中长期看,关键是将外汇储备规模维持在一个合理水平.

不过专家普遍认为,输入性通胀压力虽然会给今年中国物价形势增添不确定性,但总体而言,随着国内政策效果的逐步显现,价格总水平较快上涨的势头得到一定程度的遏制,後期价格走势总体可控.

新华社周一稍早发表文章称,信用评级遭降不仅会打击美国经济和国际形象,更是对美国一贯以来寅吃卯粮、借债度日经济模式的严厉警示,美国需要就此进行深刻反思.[ID:nCN1882853]

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